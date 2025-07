Orlando duro su Milan e Juventus | Sono messe male non hanno soldi…

Milan, Juventus e mercato: Orlando lancia l’allarme. Le parole dell’ex giocatore sulla situazione complicata dei due club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Orlando duro su Milan e Juventus: “Sono messe male, non hanno soldi…”

In questa notizia si parla di: orlando - milan - juventus - duro

Orlando: “Milan, lavoro importante di Conceicao: un percorso positivo” - Alessandro Orlando, ex terzino del Milan, ha parlato di Sérgio Conceição e del suo operato in rossonero a 'Radio Dance City4You'

Orlando: “Milan, no a De Zerbi. Allegri perfetto per vincere lo Scudetto ma …” - Massimo Orlando, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan, ipotizzando l'arrivo di Massimiliano Allegri

Orlando: “Milan, via tutti. Dov’è finito Ibrahimovic? Sta giocando a Padel?” - Intervenuto a Tmw Radio, Massimo Orlando ha parlato del Milan dopo la deludente sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna

️ COMOLLI: È L'ORA DEL BLITZ Ricci-Milan: fatta Al Toro va Anjorin Sinner: "Io cerco persone di fiducia" Riecco le Rosse tra le McLaren ma oggi si spera La prima pagina di domenica 29 giugno #Tuttosport Vai su Facebook

Tuttosport titola: Vlahovic: perchè il Milan ci crede; Orlando duro su Milan e Juventus: “Sono messe male, non hanno soldi…”; Brambati: Juve, Motta troppo inesperto. A giugno so di cambiamenti importanti.

M. Orlando: "Juve e Milan sono ancora messe male sul mercato" - Sono squadre da completare con problemi, che non hanno soldi per il mercato – le parole di Massimo Orlando a Tmw Radio –. Da tuttojuve.com

Juventus, con Vlahovic pugno duro: cosa rischia il bomber serbo - La Juventus e Vlahovic sono ai ferri corti: per Tudor non è un titolare, il serbo guadagna oltre 10 milioni di euro, ma potrebbe rimanere a Torino da fuori rosa ... Scrive sport.virgilio.it