Ore di attesa e poche attrezzature | donate quattro sedie a rotelle al pronto soccorso del Vito Fazzi

LECCE - Si è tenuta giovedì scorso la cerimonia di consegna della donazione di quattro sedie a rotelle a servizio del pronto soccorso del presidio ospedaliero del “Vito Fazzi” di Lecce. Nelle lunghe ore di attesa, con le diverse urgenze che riempiono quotidianamente la sala del pronto soccorso. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: soccorso - pronto - attesa - quattro

Cosenza, pronto soccorso preso di mira dai vandali: devastato lo spogliatoio interno - Vandali in azione all'interno del pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza. Una persona è riuscito a penetrare all'interno degli spogliatoi riservati al personale e ha devastato tutto ciò che gli capitasse a tiro, come testimonia la foto: armadietti divelti ed effetti personali distrutti.

Consulenza ambulatoriale pediatrica nel Pronto soccorso: quasi 10mila accessi in un anno - BRINDISI - Sono numeri importanti quelli registrati nell’attività dello Scap, il Servizio di Consulenza ambulatoriale pediatrica: 5.

Il medico che dormiva al Pronto Soccorso: «Hanno tentato di avvelenarmi» - Il dottor Francesco Paolo Palma è stato immortalato la notte del primo maggio mentre dormiva su una poltrona del Pronto Soccorso di Cerignola in provincia di Foggia.

Ore di attesa e poche attrezzature: donate quattro sedie a rotelle al pronto soccorso del “Vito Fazzi” https://ift.tt/VCQ3hEa https://ift.tt/xMc7qpb Vai su X

Taranto, paziente suicida dopo 13 ore di attesa in Pronto soccorso: 4 indagati: Il pm Raffaele Graziano, della Procura di Taranto, ha firmato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari relative al suicidio di un paziente psichiatrico, avvenuto l’11 gennaio s Vai su Facebook

Ore di attesa e poche attrezzature: donate quattro sedie a rotelle al pronto soccorso del “Vito Fazzi”; Suicida in ospedale dopo 13 ore di attesa al pronto soccorso. Indagati in quattro; Taranto, paziente suicida dopo 13 ore di attesa in Pronto soccorso: 4 indagati.

Suicida in ospedale dopo 13 ore di attesa al pronto soccorso. Indagati in quattro - Ora per il suicidio di quel paziente, affetto da problemi psichiatrici, sono indagati due ... Secondo msn.com

Donate quattro sedie a rotelle al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lecce - L’iniziativa nasce dalla volontà di offrire un contributo concreto al miglioramento dell’accoglienza e della mobilità dei pazienti nei momenti critici dell’assistenza sanitaria d’urgenza. Lo riporta leccenews24.it