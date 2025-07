Andato in archivio la terza Sprint Race della stagione del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Spa-Francorschamps, i piloti sono stati chiamati ad affrontare non poche insidie su una delle piste più complicate dell’intero calendario iridato, ma anche tra le più spettacolari e amate dalle squadre e dai piloti per la completezza tecnica e le sfide che pone. È rimasta la più lunga pista del calendario, superando di quattro metri la soglia dei sette chilometri. I suoi tre settori hanno identità ben definite: il primo è il più veloce e presenta forse la combinazione di curve più nota, composta dall’ Eau-Rouge e dal Raidillon, seguita da un lungo rettilineo che, alla staccata finale, è stato teatro di sorpassi a volte epici; il secondo è il più tortuoso ed è caratterizzato da una combinazione di curve a media velocità, molte da percorrere in discesa; il terzo è più filante, in leggera ma sensibile salita. 🔗 Leggi su Oasport.it

Ordine d'arrivo F1, Sprint GP Belgio 2025: Verstappen precede le McLaren, podio lontano per Leclerc