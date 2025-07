Ora tutti vogliono il posto 11A | la corsa al sedile del sopravvissuto dopo l’incidente Air India

Da qualche settimana, le compagnie aeree di tutto il mondo stanno registrando un nuovo fenomeno: un numero crescente di passeggeri, al momento della prenotazione, chiede esplicitamente il posto 11A. Un sedile considerato dai passeggeri come tanti altri, almeno fino al 12 giugno scorso, quando sul volo Air India AI135, coinvolto in un grave incidente, l’unico superstite su oltre duecento morti era proprio seduto lì. Lo confermano diversi operatori del settore: compagnie europee, americane, mediorientali e asiatiche stanno osservando un’impennata di richieste per il posto 11A, tanto da dover ripensare alle modalità di assegnazione. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: posto - sedile - tutti - vogliono

