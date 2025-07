Ora la società Comune-Invitalia Michelotti | C’era chi tifava contro

Appena sei mesi (meno sei giorni): tanto è passato dall’annuncio del sindaco Nicoletta Fabio della volontà del Comune di intervenire per l’acquisto dello stabilimento Beko, a quello della sottoscrizione del preliminare di acquisto da parte di Invitalia e Duccio immobiliare 1. Era il 30 gennaio, quando al tavolo ministeriale il Comune di Siena lanciò una proposta che da alcuni fu accolta con scetticismo, quando non diffidenza. Ora, "in tempi record" ha osservato il ministro Adolfo Urso, l’atto che prelude all’acquisto vero e proprio. D’accordo che la partita non è ancora chiusa, che l’ipotesi reindustrializzazione è ancora di là da venire e che i conti veri si faranno alla fine (soprattutto per quanto riguarda il destino dei lavoratori), ma la novità è sostanziale e non se ne può eludere l’importanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

