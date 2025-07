Ora Greta si occupa anche di migranti | Cpr in Albania violano i diritti umani

Una delle grandi doti di Greta Thunberg è quella di sapersi reinventare. La fama raggiunta con la battaglia per il clima, poi – complici le crisi internazionali – la sterzata verso la Palestina, con la campagna pro-Gaza dai toni piuttosto forti contro Israele. Ma non è finita qui. L’attivista svedese ha deciso di interessarsi anche all’ immigrazione e l’obiettivo è proprio il governo guidato da Giorgia Meloni. In un video pubblicato sui social, Greta si è scagliata contro i centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) voluti dall’esecutivo italiano nell’ambito del protocollo Italia-Albania. “Sono a Gjadër, in Albania, dove si sta verificando una delle più gravi violazioni di diritti umani in Europa” l’esordio dell’ormai ex paladina degli ambientalisti: "Il governo albanese ha ‘concesso’ all'Italia un'area dove vengono trattenute centinaia di persone senza permesso di soggiorno, bloccandole in condizioni estremamente disumane, dove sono costretti a sprecare giorni interi ad aspettare". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ora Greta si occupa anche di migranti: "Cpr in Albania violano i diritti umani"

