In Seconda Categoria la Triuggese vuole restarci il meno tempo possibile, magari solamente dodici mesi. Dopo la tribolata stagione appena conclusa che ha sancito la retrocessione ai playout dalla Prima (nello spareggio con la Cosov), la compagine biancorossa non si è persa d’animo allestendo un organico per un pronto ritorno nella serie superiore. Così si è espressa durante la presentazione la presidentessa Marina Riva. Alle parole hanno seguito i fatti perchĂ© la rosa costruita durante l’estate è effettivamente di alta qualitĂ con giocatori provenienti anche dalla Promozione come il difensore Polledri dal Biassono o il centrocampista Napolitano (Vibe Ronchese e Biassono). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Operazione riscatto. La Triuggese è carica