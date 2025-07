Operazione contro lo spaccio in stazione cani fiutano le sostanze addosso a un giovane

La polizia locale ha messo a segno un altro colpo contro la compravendita di droga, grazie al prezioso fiuto del cane Aaron. A farne le spese è un cittadino del Gambia di 26 anni, regolare sul territorio nazionale. Nel pomeriggio di giovedì 24, durante un servizio mirato al contrasto dello. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

