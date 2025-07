Operaio cade da una cisterna Portato in ospedale con Pegaso

VINCI Un incidente sul lavoro si è verificato ieri mattina nel comune di Vinci, non lontano dal centro. L’infortunio è avvenuto in un frantoio. Un operaio di 62 anni è caduto da vasca di raccolto di circa tre metri procurandosi delle ferite. L’uomo è stato trasferito in codice giallo con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale fiorentino di Careggi. Erano da poco passate le 8 quanto è arrivata la chiamata alla centrale operativa del 118 per una richiesta di intervento in localitĂ Beneventi. Sul posto sono state inviate l’automedica, un’ambulanza della Misericordia di Vinci e i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Operaio cade da una cisterna. Portato in ospedale con Pegaso

In questa notizia si parla di: operaio - ospedale - pegaso - cade

Operaio cade durante una ristrutturazione: ha perso la vita in ospedale - Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di oggi, costando la vita a un operaio impegnato in un cantiere edile.

Colpito da scarica elettrica durante un intervento: operaio 34enne in ospedale - TAVIANO – Colpito da una scarica elettrica durante i lavori di manutenzione di un cavo sospeso: sono stati momenti di paura per un operaio 34enne di una ditta specializzata di Nardò operante nel settore degli impianti di telefonia, che stava effettuando questa mattina un intervento a Taviano, in.

Colpito da un bullone mentre lavora: operaio soccorso e portato in ospedale - Ancora un infortunio sul lavoro nel Ravennate, dopo la tragedia che ieri è costata la vita a un operaio 57enne.

Accade nel territorio comunale di San Godenzo, su una strada sterrata che conduce al Monte Falterona. Accertamenti a 360 gradi dei carabinieri, si cerca di capire cos’è accaduto: https://tinyurl.com/44k8xwp8 Vai su Facebook

Vinci, operaio cade da una cisterna: trasportato con il Pegaso all’ospedale; Operaio cade da una cisterna: è grave. Trasportato in ospedale con elicottero; Operaio ferito, in volo col Pegaso in ospedale.

Operaio cade da una cisterna. Portato in ospedale con Pegaso - VINCI Un incidente sul lavoro si è verificato ieri mattina nel comune di Vinci, non lontano dal centro. msn.com scrive

Operaio cade da una cisterna: è grave. Trasportato in ospedale con elicottero - Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava movimentando una cisterna quando, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto rovinosamente a terra. Scrive msn.com