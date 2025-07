Operai morti sul lavoro all' Arenella Arzano in lutto per Luigi Romano

“La nostra comunità è colpita da un dolore profondo. La notizia della tragica morte di Luigi Romano, nostro concittadino, vittima dell’incidente sul lavoro avvenuto a Napoli, ci lascia attoniti e addolorati. Alla sua famiglia, ai suoi cari, esprimo, a nome dell’amministrazione comunale e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Incidente sul lavoro a Napoli: morti Luigi Romano, Vincenzo Del Grosso e Ciro Pierro - I tre operai morti a Napoli sarebbero precipitati per la rottura di un perno; indagini della Polizia, accertamenti sull'utilizzo dei sistemi di protezione sul lavoro.

Tragedia sul lavoro a Napoli: muoiono Ciro Pierro, Luigi Romano e Vincenzo Del Grosso. Il sindaco Manfredi: “È un giorno di dolore” - Una nuova tragedia sul lavoro scuote la città . Tre operai sono morti questa mattina nel quartiere Arenella, precipitati da un’altezza di circa venti metri dopo il ribaltamento di un cestello elevatore.

Chi era Luigi Romano, una delle tre vittime del crollo. Originario di Arzano, era sposato e senza figli. Uomo riservato e molto stimato nella sua comunità Vai su Facebook

La tragica notizia della morte sul lavoro di tre operai a #Napoli mi addolora profondamente. Al di là del doveroso accertamento delle responsabilità specifiche, esiste un problema di ordine generale: come ha detto giustamente il Cardinal Battaglia “il lavoro no Vai su X

Operai morti sul lavoro, sono precipitati dal montacarichi: portati via dal cantiere i corpi di Ciro (62 anni), Luigi (67) e Vincenzo (56) VIDEO - Sono stati portati via i corpi dei tre operai morti a Napoli dopo essere precipitati da un montacarichi che si è ribaltato a circa 20 metri d'altezza a causa della rottura di un ... Come scrive ilgazzettino.it

Famiglie unite, tanto lavoro: le vite normali di tre operai - Luigi Romano, conosciuto come Gigino, 67 anni, uno dei tre lavoratori che ieri, al Vomero, sono morti nel cantiere dopo un ... Segnala ilmattino.it