Operai morti a Napoli le prime indagini | due di loro lavoravano in nero

Muove i primi passi l’ inchiesta della Procura di Napoli sull’ incidente mortale sul lavoro nel quale sabato mattina hanno perso la vita tre operai, precipitati nel vuoto da un’altezza di oltre 20 metri. Sono quattro le persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura partenopea, inchiesta in capo al procuratore aggiunto Antonio Ricci della VI sezione incolumità pubblica e infortuni sul lavoro, insieme alla sostituta Stella Castaldo: si tratta del titolare della ditta per la quale lavoravano i tre operai, il responsabile della sicurezza del cantiere, il noleggiatore del montacarichi e l’ amministratore del condominio di via Domenico Fontana nel quale è avvenuto l’incidente. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Operai morti a Napoli, le prime indagini: due di loro lavoravano in nero

