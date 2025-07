Operai morti a Napoli | Erano senza casco né imbracature due di loro lavoravano in nero Quattro indagati per omicidio colposo

Due dei tre operai morti a Napoli lavoravano in nero. È una delle prime, drammatiche verità emerse dalle indagini sul tragico incidente avvenuto nella mattinata di mercoledì. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Operai morti a Napoli: «Erano senza casco né imbracature, due di loro lavoravano in nero». Quattro indagati per omicidio colposo

Sette operai morti a Suviana: Procura di Bologna indaga cinque persone per la strage alla centrale Enel - Cinque persone sono indagate per l’esplosione nella centrale Enel di Bargi, sul lago di Suviana, che il 9 aprile ha causato la morte di sette operai e il ferimento di altri sei.

La strage silenziosa degli operai: tre morti in un giorno e un bilancio Inail sempre più nero - Un braccio risucchiato da un macchinario, una caduta nel vuoto da un'impalcatura, una scarica elettrica fatale: tre uomini sono morti oggi, lunedì 5 maggio sul lavoro, in tre regioni diverse, nel silenzio assordante di un Paese che continua a contare le vittime senza riuscire a fermare la strage.

Morti sul lavoro, il bollettino di guerra continua: altri tre operai hanno perso la vita - Roma, 5 maggio 2025 - Non si ferma la scia di sangue dei morti sul lavoro, oggi altre tre vittime in Veneto, Campania e Lazio.

#Napoli, il cestello del montacarichi si ribalta portandosi dietro tre operai. Due lavoravano in nero. Erano senza imbracatura. Non sono morti bianche, ma omicidi insiti in un sistema neoliberista strutturato per aumentare il profitto di pochi. Nulla da dire, ministra Vai su X

Vincenzo del Grosso, Ciro Pierro e Luigi Romano: come sono morti i tre operai a Napoli, il cestello che si ribalta e il tragico volo nel vuoto. Un'altra vittima a Brescia Vai su Facebook

