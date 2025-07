Operai morti a Napoli | due lavoravano in nero Quattro indagati

Sono quattro le persone ufficialmente iscritte nel registro degli indagati per la tragedia avvenuta nella mattinata di ieri, venerd√¨ 25 luglio, in un cantiere dell‚ÄôArenella, dove tre operai hanno perso la vita precipitando da un‚Äôaltezza di circa venti metri. ¬† Come riporta Il Mattino, la . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it ¬© Teleclubitalia.it - Operai morti a Napoli: due lavoravano in nero. Quattro indagati

In questa notizia si parla di: operai - quattro - indagati - morti

Lecce, palazzina crolla durante lavori a Carmiano: estratti vivi dalle macerie quattro operai - (Adnkronos) ‚Äď Una palazzina √® crollata a Carmiano di Lecce durante lavori di ristrutturazione. Lo fanno sapere su X i vigili del fuoco che hanno soccorso quattro operai feriti, che erano rimasti sotto le macerie.

Crolla palazzina in Salento, quattro operai feriti - Carmiano, 5 maggio 2025 ‚ÄstIncidente sul lavoro in Salento.¬† Quattro operai sono rimasti feriti nel crollo di una palazzina in ristrutturazione in via Ronchi a Magliano, frazione di Carmiano, in provincia di Lecce.

Furgone si scontra con un’auto e travolge due operai sulla carreggiata: quattro feriti gravi in ospedale - Venerd√¨ pomeriggio un furgone e un'auto si sono schiantati a Fombio, in provincia di Lodi. Dopo lo scontro, il furgone ha investito due operai che stavano lavorando sulla carreggiata.

Omicidio Pio Maimone, definitiva la condanna per il custode dell‚Äôarma dell‚Äôassassino √ą diventata definitiva la condanna a quattro anni di reclusione per Rocco Sorrentino, emessa in appello. Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile e dalla Direzione Vai su Facebook

Napoli, incidente sul lavoro con tre operai morti: due lavoravano in nero. Ci sono quattro indagati; Operai morti a Napoli, erano senza caschi e cinture di sicurezza | Due lavoravano in nero; Cede il cestello, morti tre operai al Vomero: erano senza cinture e due lavoravano in nero.

Napoli, 4 avvisi di garanzia per la ‚Äústrage degli operai‚ÄĚ: due lavoravano in nero - Quattro indagati per la strage al rione Alto: includono il titolare della ditta, il coordinatore di sicurezza e il noleggiatore del montacarichi. Come scrive cronachedellacampania.it

Operai morti a Napoli, niente caschi e cinture, due lavoravano in nero - Sono quattro le persone finite nel mirino della procura di Napoli, diretta da Nicola Gratteri, per la tragedia sul cantiere dell’Arenella. Segnala ilmattino.it