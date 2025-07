Onu quasi una persona su 3 a Gaza rimane per giorni senza cibo

Quasi una persona su tre nella Striscia di Gaza rimane per giorni senza mangiare, ha avvertito il Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite, aggiungendo che nella Striscia "la malnutrizione è in aumento, con 90.000 donne e bambini che hanno urgente bisogno di cure". Nonostante gli sforzi fatti finora, si legge sul sito dell'agenzia, la quantità di aiuti alimentari consegnati rappresenta "ancora una minima parte di ciò di cui una popolazione di oltre due milioni di persone ha bisogno per sopravvivere". Il Pam sottolinea che "l'accesso a prodotti freschi e nutrienti essenziali come frutta, verdura, carne, pesce e latticini richiede il ripristino dei carichi commerciali a Gaza".

Per una persona disabile affittare casa a Milano è quasi impossibile - “Ridatemi la mia dignità”. È un grido quello di Simone Praderio, 39 anni, costretto a usare la sedia a rotelle da marzo, dopo il peggioramento di una paraparesi spastica progressiva.

L’allarme dell’associazione Penelope: “Dal 1974 scomparse quasi 100mila persona in Italia” - L'associazione Penelope Lazio ODV ha organizzato un open day a Roma al Teatro Marconi. Un momento di condivisione e riflessione per discutere insieme del grande tema degli scomparsi in Italia.

Con una spesa media di quasi 1.000 euro a persona per alloggi e trasporti, milioni di famiglie rinunciano alle ferie, non solo tra le fasce fragili. Cresce l’idea di chiedere un prestito per partire - I l caldo dell’estate 2025 avanza, ma i trolley restano vuoti. Mentre spiagge e capitali europee si preparano ad accogliere flussi turistici internazionali, una porzione significativa d’Italia sceglie, o meglio, è costretta, a restare indietro.

SCEGLIERE TRA FAME E SPARI. È quello che sta succedendo a Gaza a chi cerca di accedere al cibo o di distribuirlo. In meno di quattro settimane, più di 500 palestinesi sono stati uccisi e quasi 4.000 feriti solo nel tentativo di accedere al cibo o distribuirlo. Vai su Facebook

Gaza, la denuncia di Oxfam: “420mila pallet di aiuti fermi fuori dalla Striscia per il blocco di Israele” - Oxfam denuncia: cibo e medicinali fermi nei magazzini mentre la popolazione di Gaza rischia una catastrofe sanitaria ... ilfattoquotidiano.it scrive