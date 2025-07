Onu | Aiuti a Gaza per via aerea sono costosi e inefficienti

L'Idf ha distrutto decine di migliaia di aiuti umanitari, che si sono deteriorati e sono scaduti dopo essere rimasti in attesa per settimane. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Onu: “Aiuti a Gaza per via aerea sono costosi e inefficienti”

In questa notizia si parla di: sono - aiuti - gaza - aerea

Taric, è polemica sugli ’aiuti’: "Le agevolazioni del Comune sono soldi pagati dai cittadini" - EMPOLI Tariffe rifiuti: aiuti dal Comune, ma il comitato accusa l’amministrazione di "manovra ingannevole".

Gli aiuti per la Striscia di Gaza non sono ancora arrivati ai civili - Le Nazioni Unite hanno riferito che nessun aiuto è stato ancora distribuito nella Striscia di Gaza, nonostante i camion abbiano iniziato ad attraversare il confine dopo un blocco di undici settimane.

Gli aiuti per la Striscia di Gaza non sono ancora arrivati ai civili - Le Nazioni Unite hanno riferito che nessun aiuto è stato ancora distribuito nella Striscia di Gaza, nonostante i camion abbiano iniziato ad attraversare il confine dopo un blocco di undici settimane.

Il Guardian riporta che altre 94 persone sono state uccise a Gaza da bombardamenti israeliani nel corso di questa notte, di cui 45 mentre tentavano di ottenere aiuti umanitari. Due giorni fa 21 persone, tra cui molte donne e bambini, assassinati in un internet c Vai su Facebook

Mohammad Ziad Abu aveva perso due dei suoi figli in un attacco aereo nell'ottobre 2024. Domenica 20 luglio anche lui è stato ucciso dall'esercito israeliano mentre cercava di recuperare aiuti presso i punti della Gaza Humanitarian Foundation. La famiglia di Vai su X

Stato di Palestina, Meloni: «Tempi non maturi». A Gaza aiuti bloccati. Starmer: «Li invieremo per via aerea»; Gaza, le news. Il blocco degli aiuti costringe Israele a distruggere il cibo scaduto di decine di camion; Regno Unito pronto a inviare aiuti a Gaza per via aerea.

Tel Aviv: lancio di aiuti dagli aerei. Ma nega l’emergenza fame a Gaza - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Segnala msn.com

Starmer: 'Pronti a inviare aiuti a Gaza per via aerea' - "La notizia che Israele permetterà ai Paesi di lanciare aiuti via aerea a Gaza è arrivata troppo tardi, ma faremo tutto il possibile per far arrivare gli aiuti attraverso questa via", ha detto Starmer ... Secondo ansa.it