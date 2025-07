Ong | Tanti morti per fame a Gaza in una settimana come negli ultimi due anni | Israele annuncia la ripresa degli aiuti umanitari | Freedom Flotilla soldati a bordo dell' Handala

Esercito Israele: "A Gaza non si muore di fame, è fake news di Hamas". L'Onu denuncia: quasi una persona su tre rimane senza cibo per giorni. Media: "Almeno 53 i palestinesi uccisi in 24 ore". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ong: "Tanti morti per fame a Gaza in una settimana come negli ultimi due anni" | Israele annuncia la ripresa degli aiuti umanitari | Freedom Flotilla, soldati a bordo dell'Handala

L'incitamento di Israele al genocidio a Gaza diventa mainstream, è permesso uccidere e far morire di fame un intero popolo - Il discorso sul genocidio si è diffuso in tutti gli studi televisivi come un discorso legittimo, il parlamentare del Likud, Moshe Saada, ha proclamato sul canale Canale 14 di essere "interessato" a far morire di fame un'intera nazione: "Sì, farò morire di fame gli abitanti di Gaza, sì, questo è un n

Perché a Gaza (nel silenzio) si muore di fame, a rischio 71mila bambini e 17mila mamme: “A breve verrà dichiarata la carestia” - “Le famiglie di Gaza stanno morendo di fame mentre il cibo di cui hanno bisogno è fermo al confine. Non possiamo farglielo arrivare a causa del divieto totale di aiuti umanitari”.

A Gaza si muore di fame e in Europa di cautela - Mentre Israele approva l’occupazione totale della Striscia di Gaza, il governo Netanyahu discute se far entrare o meno i camion con farina e medicine.

