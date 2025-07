Ong | Morti per fame a Gaza in 7 giorni quasi come dal 7 10 | Londra Parigi e Berlino lavorano a un piano per la Striscia

I tre Paesi promettono "aiuti aerei" per i civili. L'Onu denuncia: quasi una persona su tre rimane senza cibo per giorni. Continuano i raid di Israele sull'enclave palestinese, dove si contano almeno 25 vittime dall'alba. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ong: "Morti per fame a Gaza, in 7 giorni quasi come dal 7/10" | Londra, Parigi e Berlino lavorano a un piano per la Striscia

Gaza, alcun panifici riprendono la produzione dopo quasi 80 giorni: le immagini della ressa per una pita - “Un piccolo numero di panifici nel sud e nel centro di Gaza, supportati dal Programma alimentare mondiale (Wfp), hanno ripreso la produzione di pane dopo che decine di camion sono finalmente riusciti a ritirare i carichi dal valico di frontiera di Kerem Shalom e a effettuare le consegne durante la notte”.

