Ong foraggiate per fare lobbying | esposto contro Timmermans I contribuenti europei chiedono chiarezza sul Green deal

Chi controlla i controllori? E, soprattutto, chi vigila su chi riceve denaro pubblico per esercitare influenza sulle istituzioni Ue? A Bruxelles si riapre lo scontro sulle derive ecologiste. Stavolta non si tratta solo di un conflitto politico, ma c’è una richiesta puntuale da parte dei contribuenti europei: fare chiarezza sui finanziamenti europei alle Ong coinvolte nella promozione del Green deal. E i nomi coinvolti non sono marginali. Timmermans sotto accusa: i contribuenti Ue vogliono risposte. Nel mirino dell’associazione dei contribuenti europei “Tae”  finiscono il socialista Frans Timmermans, giĂ vicepresidente esecutivo della Commissione e principale promotore del disegno green lanciato nel 2019, e Virginijus Sinkevi?ius, ex commissario all’Ambiente oggi eurodeputato nei ranghi dei Verdi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

