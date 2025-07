Ondata di caldo ad Atene turisti e residenti cercano refrigerio

Turisti e residenti cercano di ripararsi dalle temperature elevate registrate ad Atene, a causa di un'ondata di calore che ha colpito la Grecia. Giovedì, alle 6:40 ora locale, il termometro ha registrato la temperatura più bassa della giornata: 27 C.

L'Acropoli di Atene parzialmente chiusa per l'ondata di calore - Atene, 8 lug. (askanews) - Il principale monumento archeologico greco, l'Acropoli di Atene, è stato parzialmente chiuso martedì nell'ambito delle misure di emergenza per proteggere visitatori e lavoratori in tutto il paese durante un'ondata di caldo di quattro giorni.

Ondata di calore in Grecia, l’Acropoli di Atene è parzialmente chiusa - La Grecia sta vivendo un’ondata di calore che ha spinto le autorità a chiudere l’Acropoli di Atene nelle ore più calde della giornata dell’8 luglio.

Un vasto incendio sta devastando il territorio di Ierapetra, nel sud-est di Creta. Le fiamme hanno costretto all’evacuazione di oltre 1.500 persone tra residenti e turisti, molte delle quali sono state trasferite via mare dalle spiagge rimaste bloccate. L’incendio si è Vai su Facebook

