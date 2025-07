Oncoematologia pediatrica il reparto dei combattenti e presidio di speranza di Casa Sollievo | Affidatevi a noi

L'Oncoematologia pediatrica di Casa Sollievo della Sofferenza è l’esatto contrario di quelli che l'antropologo Marc AugĂ© definiva spazi di transitorietĂ , anonimi e privi di identitĂ . Invero, al terzo piano del poliambulatorio Giovanni Paolo II, si stabiliscono legami, si creano connessioni e si. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: oncoematologia - pediatrica - casa - sollievo

Libri per bambini e ragazzi donati all'Oncoematologia pediatrica dell'Aoup - Due piccole biblioteche con riempiti di volumi illustrati e di libri per bambini e ragazzi, di cui una donata dal Rotary Club Pisa e l'altra da un benefattore anonimo, da qualche giorno arredano una delle pareti del reparto di Oncoematologia pediatrica dell'Aoup al Santa Chiara diretto da.

Spettacolo a Casa Sollievo: bersaglieri regalano musica e sorrisi ai bambini ricoverati in Oncoematologia pediatrica - L’11° Reggimento genio guastatori di Foggia, inquadrato nella Brigata Meccanizzata 'Pinerolo' dell’Esercito Italiano, ha portato a termine una toccante iniziativa di solidarietà presso l’ospedale 'Casa Sollievo della Sofferenza' di San Giovanni Rotondo, donando momenti di conforto e gioia ai.

La generosità di Riccardo, devolve i doni ricevuti per la Comunione ai bambini dell’Oncoematologia Pediatrica -   Riccardo, un bambino modenese che ha ricevuto la Prima Comunione domenica 18 maggio, ha deciso insieme ai suoi genitori di compiere un gesto di grande generosità : devolvere il dono ricevuto dai genitori in occasione di questo importante momento della propria vita a favore dei piccoli.

?Grazie ad #AIL Foggia ODV, che questa mattina ha donato al Reparto di Oncolematologia Pediatrica di #CasaSollievoDellaSofferenza un macchinario per lo scongelamento rapido di plasma e cellule staminali. https://operapadrepio.it/it/notizie-e-comunic Vai su X

Spettacolo a Casa Sollievo: bersaglieri regalano musica e sorrisi ai bambini ricoverati in Oncoematologia pediatrica; L’INTER CLUB VIESTE IN CAMPO PER I PICCOLI OSPITI DI “CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA”; Un microscopio di ultima generazione alla Pediatria Oncologica di Casa Sollievo della Sofferenza.

Oncoematologia pediatrica, il reparto dei combattenti e presidio di speranza di Casa Sollievo: "Affidatevi a noi" - Dentro al reparto di Oncoematologia Pediatrica di Casa Sollievo della Sofferenza del poliambulatorio Giovanni Paolo II, con la dottoressa Anita Spirito. Da foggiatoday.it

Donano un macchinario per lo scongelamento rapido di plasma e cellule staminali al Reparto di Oncoematologia Pediatrica di Casa Sollievo - Grazie a questo nuovo strumento sarà possibile decongelare le sacche di materiale biologico in modo più veloce e sicuro La Sezione di Foggia ... ilsipontino.net scrive