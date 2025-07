Omicidio sul torrente Longano | Arrestato un 60enne a Barcellona Pozzo di Gotto

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il corpo della vittima ritrovato in stato di decomposizione. È stato arrestato un uomo di 60 anni, originario di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), con l’accusa di omicidio nei confronti di una badante russa di 75 anni. La donna era stata rinvenuta senza vita lo scorso 12 luglio sul greto del torrente Longano, in avanzato stato di decomposizione. Le indagini: sospetti sin dall’inizio sull’uomo. Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile di Messina e dal commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto, sotto il coordinamento della Procura locale. Gli investigatori si sono concentrati fin da subito sulle relazioni personali della vittima, individuando un soggetto che sarebbe stato a stretto contatto con lei nei giorni precedenti al decesso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Omicidio sul torrente Longano: Arrestato un 60enne a Barcellona Pozzo di Gotto

In questa notizia si parla di: arrestato - barcellona - pozzo - gotto

Duplice omicidio a Bologna, arrestato il coinquilino delle vittime Gennaro Maffia: fuggito a Barcellona - In un tranquillo appartamento, la scoperta di due corpi senza vita ha scosso profondamente la comunità .

Arrestato a Barcellona Gennaro Maffia: ha sgozzato e squartato la coppia di Bologna - Una convivenza nata da da un’esigenza economica e subito divenuta difficile per la scelta di vendere l’appartamento, i continui litigi e una discussione finale divenuta tragicamente fatale: probabilmente questo il perimetro delle indagini sull’omicidio di una coppia (il questore lo ha definito efferato) avvenuto a Bologna alle prime ore dell’alba di ieri in un appartamento […] The post Arrestato a Barcellona Gennaro Maffia: ha sgozzato e squartato la coppia di Bologna appeared first on L'Identità .

Il detenuto fuggito dal carcere di Barcellona, arrestato dopo tre mesi: voleva tornare in Tunisia - Arrestato ieri sera a Mazara del Vallo il tunisino Bassem Loudhaief, che aveva fatto perdere le sue il 9 marzo scorso, quando era evaso dal carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.

Omicidio Raisa Kiseleva: arrestato un suo amico, il dj Michelangelo Corica Il caso della badante 75enne trovata morta sul greto del Longano a Barcellona Pozzo di Gotto @TgrRai Vai su X

#Barcellona. Arrestato dai carabinieri il presunto autore dell’omicidio di Angelo Pirri. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Messina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, su Vai su Facebook

La donna trovata morta nel torrente, arrestato un 60enne; Barcellona Pozzo di Gotto, badante russa trovata morta: arrestato 60enne per omicidio; Badante trovata morta nel torrente, la caduta dal muretto: arrestato un uomo, cosa è successo.

Omicidio della badante nel Messinese: arrestato il dj sessantenne - BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) – La Polizia di Stato di Messina ha arrestato per omicidio MIchelangelo Corica, il dj sessantenne di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) che era indagato per ... Si legge su msn.com

POLIZIA DI STATO – MESSINA * BARCELLONA POZZO DI GOTTO: «MORTE DELLA BADANTE RUSSA, ARRESTATO 60ENNE PER OMICIDIO» - La Polizia di Stato di Messina ha tratto in arresto un sessantenne originario di Barcellona Pozzo di Gotto, in esecuzione di un’Ordinanza di custodia ... Come scrive agenziagiornalisticaopinione.it