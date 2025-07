Omicidio Ravasio arrestata Ariane Pereira | la figlia della mantide ora accusata di omicidio volontario premeditato

Chi è Ariane Pereira e perchĂ© è stata arrestata oggi?. Svolta nel caso dell’ omicidio di Fabio Ravasio: Ariane Pereira, figlia di Adilma Pereira Carneiro, nota come la “ mantide di Parabiago ”, è stata arrestata con l’accusa di omicidio volontario premeditato. L’episodio risale al 9 agosto 2024, quando Ravasio, 52 anni, è stato travolto e ucciso in bicicletta al confine tra Casorezzo e Parabiago, in provincia di Milano. Fino a oggi, Ariane era indagata solo per false dichiarazioni rese al pubblico ministero, ma l’evoluzione delle indagini ha portato al suo fermo, nell’ambito di un processo che coinvolge altri sette imputati, tra cui il fidanzato Fabio Lavezzo e il fratello Igor Benedito, quest’ultimo ha ammesso di aver guidato l’auto killer. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Omicidio Ravasio, arrestata Ariane Pereira: la figlia della “mantide” ora accusata di omicidio volontario premeditato

