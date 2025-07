Omicidio Messina un Dj 60enne arrestato per la morte della badante russa ritrovata nel fiume | L’ha fatta cadere dal muretto ed è fuggito

Messina, 26 luglio 2025 – Un dj siciliano è stato arrestato per l’omicidio di una badante russa, trovata senza vita lo scorso 12 luglio nel torrente Longano a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. Si tratta del 60enne Michelangelo Corica, accusato di avere ucciso la 75enne  Raisa Kiseleva. L’uomo era indagato da giorni, ora il gip ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta della procura. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 7 luglio il 60enne avrebbe invitato la vittima a seguirlo in casa. La donna – che in quel momento era seduta sul muretto di cinta sull'argine del torrente – si sarebbe rifiutata e, dice la polizia, "l'uomo avrebbe avuto un contatto con lei che, in relazione alla condizione di precario equilibrio, avrebbe determinato la sua caduta nell'alveo del torrente, e di conseguenza la morte". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

