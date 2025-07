Omicidio Fabio Ravasio | fermata Ariane la figlia della mantide Adilma

Parabiago (Milano), 26 luglio 2025 – Svolta nel caso dell’ omicidio di Fabio Ravasi o, ucciso a Parabiago (provincia di Milano), il 9 agosto dell’anno scorso. Fermata anche Ariane, la figlia di Adilma Pereira Carneiro, la donna brasiliana di 50 anni, compagna della vittima e già a processo con altre persone con l'accusa di aver organizzato il delitto. La figlia è stata fermata stamani, d'intesa con il pubblico ministero di Busto Arsizio (Varese) Ciro Caramore che coordina l'inchiesta. Omicidio Ravasio, la mamma: “Adilma è un mostro. Ci aveva manipolati e aveva un piano per prosciugarci completamente” Ravasio, 52 anni, è stato travolto e ucciso da un'auto a Parabiago (Milano) sullo stradone fra Casorezzo e Parabiago, poco prima del canale Villoresi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidio Fabio Ravasio: fermata Ariane, la figlia della mantide Adilma

In questa notizia si parla di: omicidio - fabio - ravasio - fermata

Omicidio di Fabio Limido: una targa per onorare il suo sacrificio in difesa della figlia Lavinia - Varese, 7 maggio 2025 – “Ho visto mio marito riverso dietro ad una siepe e poi venirmi incontro in barella ed ho capito che era già morto.

Omicidio Fabio Ravasio, una testimone: “Adilma Carneiro faceva macumbe, voleva fargli venire un tumore” - Durante l'udienza del 12 maggio in Corte d'Assise a Busto Arsizio (Varese) una testimone ha raccontato che Adilma Pereira Carneiro avrebbe voluto Fabio Ravasio morto, al punto da fare "riti" e "macumbe" con l'obiettivo di farlo ammalare.

Omicidio di Fabio Ravasio a Parabiago, Fabio Lavezzo sentito in aula: “Volevano uccidere anche la madre” - Il 33enne Fabio Lavezzo, imputato insieme ad altre sette persone nel processo sull'omicidio di Fabio Ravasio avvenuto a Parabiago (Milano), è stato sentito questa mattina in tribunale.

Omicidio Fabio Ravasio: fermata Ariane, la figlia della mantide Adilma; Omicidio di Parabiago, fermata anche la figlia di Adilma Pereira; Mantide di Parabiago, arrestata anche la figlia Ariane: avrebbe aiutato la mamma a uccidere Fabio Ravasio.

Omicidio di Parabiago, fermata anche la figlia di Adilma Pereira - Nell'indagine per l'omicidio di Fabio Ravasio, ucciso a Parabiago, nel Milanese, nell'agosto 2024, è stata fermata anche Ariane, la figlia di Adilma Pereira Carneiro, brasiliana di 50 anni, compagna d ... Riporta rainews.it

Mantide di Parabiago, arrestata anche la figlia Ariane: avrebbe aiutato la mamma a uccidere Fabio Ravasio - Nell'indagine per l'omicidio di Fabio Ravasio, ucciso a Parabiago, nel Milanese, nell'agosto 2024, è stata fermata anche Ariane, la figlia di Adilma Pereira ... Si legge su leggo.it