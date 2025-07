Oltre 200 persone alla cena benefica per Armonia sulla diga di Mignano | Raccolti 7mila euro

Oltre 200 persone alla cena benefica in scena sul coronamento della diga di Mignano, giunta al quarto appuntamento. Le adesioni, ottanta il primo anno – fanno sapere - nell’ultima edizione hanno toccato quota duecentoventi, record dell'evento. «Nonostante il pomeriggio avesse portato pioggia –. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

