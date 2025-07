Oltre 15mila presenze da tutto il mondo ai concerti del Blues Festival

Trentamila presenze. Quindicimila spettatori. Tre concerti memorabili con Joe Satriani e Steve Vai, Joe Bonamassa, e gli  Afterhours. E una festa con i The Boomtown Rats capitanato da Bob Geldof per i cinquant'anni di carriera della band e i quarant'anni dal Live Aid. Sono i numeri del Pordenone. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: presenze - concerti - oltre - 15mila

Presenze boom, Penazzi esulta : "Picco in arrivo con i concerti . E lavoriamo anche oltre la F1" - La soddisfazione per il buon inizio di 2025, l’attesa per il "picco di presenze" a luglio grazie ai concerti di Max Pezzali e AC/DC e, in prospettiva, la necessità di "lavorare per non abbassare l’asticella" vista l’assenza ormai quasi certa del Gp di F1 nel 2026.

Settembre Pratese, oltre 25mila presenze sparite coi concerti. E 800mila euro persi - Prato, 4 luglio 2025 – Fino all’anno scorso, bastava un colpo d’occhio per accorgersi che qualcosa stava succedendo: piazza Duom o gremita, le transenne, le luci, il brusio dell’attesa.

Spettacoli in regione, crescono gli incassi ma calano le presenze ai concerti - Incassi per un totale di oltre 67 milioni di euro, in crescita, per gli eventi culturali, sportivi e fieristici in Friuli Venezia Giulia nel 2024.

Oltre 15mila presenze da tutto il mondo ai concerti del Blues Festival; Ancona da tutto esaurito: oltre 100mila presenze e sicurezza garantita; Mestre Book Fest chiude la 3. edizione con oltre 15 mila presenze.

Ancona da tutto esaurito: oltre 100mila presenze e sicurezza garantita - Concerti e festival senza criticità grazie al piano coordinato dalla Questura e dalle forze dell’ordine Un'estate da record per Ancona e provincia, che nelle ultime settimane ha visto l’arrivo di oltr ... youtvrs.it scrive

Cultura, concerti, paesaggio: verso i 20 milioni di presenze - Non solo la forza indiscussa dei numeri, costantemente in crescita tra presenze (soprattutto straniere) e capacità di fruizione di eventi e spettacoli oltre che di monumenti, chiese, musei ... Scrive ilmattino.it