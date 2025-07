Oltre 110 milioni per quasi 500 cantieri Al via il secondo stralcio del Piano per la ricostruzione post alluvione

Centinaia di interventi a copertura delle prime spese urgenti già sostenute da enti e strutture operative per far fronte al maltempo di settembre e ottobre 2024. E ancora ulteriori lavori di ripristino della viabilità comunale e provinciale, nonché del reticolo idrografico danneggiato. Sono 489 i. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: oltre - milioni - quasi - cantieri

Sicilia: stanziati oltre 26 milioni per sostenere gli studenti meritevoli - Per l’anno accademico 2024/2025, la Regione Siciliana ha stanziato un totale di 26 milioni e 669 mila euro a favore degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario.

Lady Gaga fa la storia a Rio de Janeiro con oltre 2 milioni di fan al concerto sulla spiaggia di Copacabana - Record di spettatori per uno scenografico spettacolo che rimarrà negli annali della città carioca Oltre due milioni di scatenati fan a Rio de Janeiro.

Accordo tra il Gruppo FS e il Ministero dei Trasporti greco: investimenti per oltre 360 milioni da parte del Gruppo Fs - Investimenti per oltre 400 milioni da parte della Grecia e 360 milioni da parte del Gruppo FS. Nel corso del vertice intergovernativo Italia-Grecia, svoltosi a Villa Doria Pamphilj a Roma, sul fronte ferroviario sono stati annunciati investimenti per contribuire al rilancio e potenziamento della rete ferroviaria ellenica.

LAVORI PUBBLICI A PISA/ CANTIERI IN CORSO PER NUOVI MARCIAPIEDI IN VIA VITTORIO VENETO E IN VIA DI PADULE Il Comune di Pisa prosegue anche nei mesi estivi il piano di investimenti per la manutenzione straordinaria di marciapiedi e strade ci Vai su Facebook

Ricostruzione post alluvione, al via la seconda parte di interventi urgenti: quasi 500 cantieri per oltre 110 milioni; Dispersione idrica. Cantieri da 16 milioni per fermare le perdite: Lavori finiti a marzo; Dalle strade agli ospedali, in tre anni 438 milioni per le opere pubbliche marchigiane. Via libera definitivo.

Fondo strategico regionale 2025: oltre 5,7 milioni per il savonese - Oltre 5,7 milioni di euro per il territorio savonese dal Fondo Strategico Regionale per l'anno in corso. Scrive rainews.it

Progetti di rilievo europeo: corrono i cantieri al Sud: «Avanti con gli investimenti» - Alla Reggia di Caserta, per circa 8 milioni di euro, si sono appaltati i lavori di «Restauro, recupero e valorizzazione della via d’acqua» nell’ambito del più ... Come scrive ilmattino.it