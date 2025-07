Oliver Stone tra cinema e politica | I film italiani mi hanno segnato La Dolce Vita il primo in sala con mia mamma Gli Stati Uniti? Sulle guerre non imparano dalla storia

Ospite al Marateale, il tre volte premio Oscar attraversa i suoi primi 40 anni di vita: dal divorzio dei genitori all’inizio della carriera, passando dai fallimenti, dai suoi mentori e dal conflitto in Vietnam, che ha raccontato dopo averlo vissuto in prima persona. «Oggi sono preoccupato per il mondo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Oliver Stone, tra cinema e politica: «I film italiani mi hanno segnato, La Dolce Vita il primo in sala con mia mamma. Gli Stati Uniti? Sulle guerre non imparano dalla storia»

"Sirat" di Oliver Laxe: nel viaggio la metafora della ricerca di senso tra vita e morte

Uniti nella (sete di) vita e (per la) morte: la coppia di killer protagonista di Assassini nati - Natural Born Killers è stata usata da Oliver Stone per descrivere il rapporto tra la cronaca e la rappresentazione che ne viene fatta dai mass media, in una lucida anticipaz

