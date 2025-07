Olio di girasole al posto dell’extravergine nelle mense scolastiche | 4 indagati

Era destinato alle mense scolastiche per bambini e ai centri di refezione per anziani, ma non era extravergine d’oliva come dichiarato. Era un olio adulterato, ottenuto mescolando olio di semi di girasole e olio lampante, inadatto al consumo umano. La Guardia di finanza di Lecce, insieme al. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

