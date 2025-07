Olimpiade dele Clanfe trionfano Beatrice Calvani e Piero Sestan

La giovanissima Beatrice Calvani, di 13 anni, e Piero Sestan, di 37 anni, sono i nuovi regina e re delle clanfe 2025. Una giornata memorabile allo stabilimento balneare Ausonia, dove oggi, 26 luglio, si è svolta la diciottesima edizione dell’Olimpiade dele Clanfe, il piĂą irriverente e atteso. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

A Trieste Olimpiade dele Clanfe, tuffi folli e travestimenti - (ANSA) – TRIESTE, 26 LUG – La clanfa in triestino non è solo un tuffo, è quel tipico salto in acqua "a cofanetto", con le gambe al petto il cui scopo è schizzare quanta più acqua è possibile. msn.com scrive

La clanfa di trieste e l’olimpiade dele clanfe: costume e tuffi per una festa unica - L’olimpiade dele clanfe a Trieste celebra la tradizione del salto “clanfa” con oltre 170 partecipanti, costumi creativi e una giuria severa, unendo divertimento, sport e comunità nello stabilimento Au ... gaeta.it scrive