Okafor è vivo e lotta insieme al Milan di Allegri | segna il 3-1 degli Allegri boys al Liverpool LIVE

Okafor c’è. A Napoli è stato una comparsa, anche sovrappeso. Al Milan di Allegri, almeno a luglio, sta provando di tutto per non farsi cedere in prestito. Sta sfruttando le sue occasione. La squadra di Allegri stanno battendo 3-1 il Liverpool campione d’Inghilterra. Tre gol dei rossoneri tutti in contropiede (orrore). Il terzo proprio di Okafor che di controbalzo di destro ha chiuso un assist di Saelemaekers. Okafor ha battuto il portiere georgiano Mamardashvili che ha sostituito Alisson nel secondo tempo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

