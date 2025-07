Ogni notte sotto casa della ex moglie arrestato stalker

Tempo di lettura: < 1 minuto Si sono separati da tempo ma lui ogni sera è sotto casa. Citofona, chiede di salire, chiede che lei scenda. Oppure sta lì, per ore. Mesi e mesi di stalking. Ieri l’ultimo episodio e l’ennesima richiesta di aiuto della donna. “ E’ di nuovo qui ” dice ai carabinieri nel corso di una telefonata. E per l’ex marito scatta l’arresto per atti persecutori. Lui abita a Napoli ma puntualmente la notte è sotto casa della ex, ad Ercolano. Sono diverse le denunce della 52enne. Ieri chiama in caserma, chiede aiuto. La gazzella arriva sul posto e nota l’utilitaria rossa segnalata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ogni notte sotto casa della ex moglie, arrestato stalker

In questa notizia si parla di: ogni - sotto - casa - notte

Cavalieri, il presidente guarda al futuro: "Dobbiamo consolidarci sotto ogni aspetto" - Prato, 5 maggio 2025 – “I nostri Cavalieri hanno messo tanto impegno in questa stagione, ci siamo confrontati con squadre ben organizzate e strutturate, in molte occasioni abbiamo tenuto testa sul campo lasciando per strada qualche punto di troppo.

Narni, Corsa all’Anello: “La 57esima edizione un successo sotto ogni punto di vista” - “La 57esima edizione della Corsa all’Anello è stata un successo sotto ogni punto di vista”. A parlare sono gli amministratori comunali e gli organizzatori della manifestazione.

La testimonianza da Gaza sotto le bombe: “Gente stremata, chi è fortunato fa un pasto ogni 3 giorni” - “Qui la situazione è terribile, stanno invadendo la zona est di Gaza, stanno bombardando senza sosta”, le testimonianze a Fanpage.

Una notte d’estate. Una vigna illuminata. Un calice alla volta. Venerdì 4 luglio ci siamo ritrovati sotto le stelle, tra i filari di Colle Picchioni, per un viaggio nei sapori e nei racconti di casa. Ogni assaggio ha avuto il suo vino, ogni brindisi il suo perché. Vai su Facebook

«Urla, grida notturne e balordi sotto casa: qui non si dorme più». Un residente racconta l'incubo che sta vive; Notte da incubo per una donna a Milano: sequestrata, picchiata e violentata dall'ex; Tutti a tavola sotto le stelle. A cena con i big del wrestling.

Baby gang irrompeva in casa di anziano ogni notte: “Rasato, denudato ... - Secondo l’accusa, il gruppo di ragazzi, tutti 17enni, irrompeva in casa dell’anziano quasi ogni notte causando danni ma soprattutto molestando la vittima ad esempio abbassandogli i pantaloni e ... Secondo fanpage.it

L'auto elettrica esplode sotto casa durante la notte, mamma, figli e il ... - L'auto elettrica esplode sotto casa durante la notte, mamma, figli e il cane sotto choc: hanno visto le fiamme dalla finestra. Si legge su ilgazzettino.it