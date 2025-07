Oggi l’ultimo viaggio di Manuel Raccolta fondi per le spese legali

Oggi Manuel Budini compirà il suo ultimo viaggio terreno. La salma del ragazzino di 16 anni deceduto martedì scorso, in seguito alle gravi ferite riportate nel tragico incidente accaduto una settimana fa nell’area artigianale di Ponte Ospedaletto a Longiano, alle 14 partirà dall’ospedale Bufalini di Cesena per raggiungere la chiesa del quartiere Madonnina dove alle 15 don Gian Piero Casadei celebrerà la funzione religiosa. Sono attesi tantissimi giovani, fra amici di Manuel, compagni di scuola dell’istituto "Pascal Comandini" di Cesena e tanti appassionati di motori che si sono organizzati per dare l’ultimo saluto al ragazzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Oggi l’ultimo viaggio di Manuel. Raccolta fondi per le spese legali

