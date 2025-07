Officina e discarica abusive Due denunce

Un’officina meccanica completamente abusiva è stata scoperta e sequestrata in un blitz della Guardia di Finanza. L’intervento, condotto dai militari del Gruppo di Pisa, ha portato alla luce un’attivitĂ ritenuta illecita all’interno di un garage al piano terra di una casa popolare, nel capoluogo. Il locale era privo di autorizzazione: nĂ© amministrativa, nĂ© fiscale, nĂ© sanitaria. I finanzieri hanno trovato i meccanici abusivi mentre smontavano il motore da un veicolo, in un contesto privo persino dei minimi standard di sicurezza. L’ambiente era – la ricostruzione – anche totalmente sprovvisto di sistemi antincendio e senza alcun rispetto delle normative ambientali e igieniche. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Officina e discarica abusive. Due denunce

