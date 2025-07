Obama inseguito dalla polizia | il nuovo meme postato da Trump

Il presidente americano Donald Trump è tornato all'attacco di Barack Obama. Il tycoon repubblicano ha postato sul suo social Truth il meme di un inseguimento in autostrada che vede l'ex inquilino della Casa Bianca su un'automobile, seguito da numerose pattuglie della polizia con al volante Trump stesso e il vice JD Vance. La scena rimanda al famoso inseguimento di O.J. Simpson a bordo di una Ford Bronco bianca guidata dall'ex compagno di squadra nei Buffalo Bills Al Cowlings il 17 giugno del 1994 sulle strade di Los Angeles.   Una mossa social, questa, che è arrivata a poco tempo di distanza dal video generato dall'intelligenza artificiale che mostra l'arresto dell'ex presidente da parte di tre agenti dell'Fbi nello Studio Ovale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Obama inseguito dalla polizia: il nuovo meme postato da Trump

