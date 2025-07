Nuovo Museo Diocesano a Bergamo tre opere di Lorenzo Lotto per l’inaugurazione | un viaggio tra fede e bellezza

Bergamo, 26 luglio 2025 – Tutto pronto per il nuovo Museo Diocesano Adriano Bernareggi di Bergamo, le cui porte apriranno il 27 settembre 2025 in Città Alta, tra la Basilica di Santa Maria Maggiore, la Cappella Colleoni e l'attuale Curia. Il Museo si sviluppa su due piani, con 10 sale espositive distribuite su una superficie complessiva di 900 metri quadrati. Ha sede nell'antico Palazzo episcopale, restaurato accuratamente per restituirne alcuni volumi medievali e arricchito da un'area archeologica. I dipinti. Nelle dieci sale distribuite su due piani sono esposte una sessantina di opere che vanno dal Trecento al Novecento  (dagli scultori medievali a Lorenzo Lotto e Andrea Previtali, da Giovan Battista Moroni a Carlo Ceresa ed Evaristo Baschenis, fino a Giacomo Manzù e Lello Scorzelli) e hanno come filo comune il rapporto fra Chiesa, arte e bellezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuovo Museo Diocesano a Bergamo, tre opere di Lorenzo Lotto per l’inaugurazione: un viaggio tra fede e bellezza

