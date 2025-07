Nuovo medico | Ora vedremo se il risultato è davvero un nuovo inizio

Dal 4 agosto, il dottor Tito Rastelli sarà il nuovo medico di base di Masotti, in attesa che l’Asl possa individuare un collega da affiancargli. L’amministrazione, che più volte ha ribadito di aver fatto il massimo nel limite delle competenze fissate dalla legge, ha ringraziato l’Azienda per l’impegno. Sono però in aumento le voci che invitano Comune, Asl e Regione a uno sforzo ulteriore per migliorare i servizi e lo stato del distretto sanitario di Masotti per evitare che tra dodici mesi possa ripresentarsi il problema. L’ultima voce è della Cgil: "La notizia è stata resa nota dagli amministratori locali poche ore prima del presidio di protesta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

