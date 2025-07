Nuovo interesse amoroso per luke skywalker in star wars

Le recenti pubblicazioni nel mondo di Star Wars hanno portato alla luce nuove suggestioni riguardanti possibili sviluppi sentimentali tra alcuni personaggi chiave. In particolare, l'attenzione si concentra su un'interazione inedita tra Luke Skywalker e un personaggio secondario, che potrebbe aprire la strada a una futura storia d'amore all'interno del canon ufficiale. Questo articolo analizza i dettagli più rilevanti di questa novità narrativa, evidenziando come le ultime uscite Marvel abbiano gettato le basi per un possibile nuovo intreccio sentimentale. Doctor Aphra mostra interesse amoroso verso Luke Skywalker durante il periodo della Nuova Repubblica.

