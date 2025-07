Nuovo assessore all’Urbanistica Sala lascia la palla al Pd Che rinvia tutto a settembre

Milano, 26 luglio 2025 – Nuovo assessore all’Urbanistica, si va verso il rinvio a settembre. Nel Partito democratico milanese ormai si dĂ per molto probabile lo slittamento dei nuovi assetti comunali a dopo la pausa estiva. Sì, perchĂ© non è così facile trovare in pochi giorni il successore dell’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, dimessosi lunedì scorso in seguito all’inchiesta della Procura che ha chiesto l’arresto dell’ex dirigente comunale promosso in Giunta nel 2021. Il sindaco  Giuseppe Sala, intanto, ha affidato le deleghe all’Urbanistica alla vicesindaco Anna Scavuzzo e ha lasciato al segretario milanese dei dem Alessandro Capelli l’incombenza di proporgli uno o piĂą nomi tra cui pescare il nuovo assessore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuovo assessore all’Urbanistica, Sala lascia la palla al Pd. Che rinvia tutto a settembre

In questa notizia si parla di: assessore - urbanistica - settembre - sala

Crotone, l’assessore all’urbanistica Giovanni Greco firma presso la Cittadella regionale la variante al piano della 106 - L’assessore all’Urbanistica Giovanni Greco ha firmato, presso la Cittadella Regionale, il verbale della conferenza decisoria che approva il progetto definitivo del tratto della variante della strada statale 106 dal bivio di Papanice al bivio di Passovecchio.

Nessuno vuole fare l’assessore all’Urbanistica a Milano. Basterà a Beppe Sala prendere tempo? - MILANO – Inizia con una difficoltà di non poco conto la nuova fase dell’amministrazione di Giuseppe Sala, quella “legislatura di due anni” alla quale il sindaco e il Partito democratico, primo partito della maggioranza, hanno concordato di dare avvio per uscire dallo stallo e dallo shock dell’inchiesta della procura che ha proprio nel primo cittadino uno dei 74 indagati.

Urbanistica, spunta l’ipotesi ticket: superconsulente e nuovo assessore. Ma Scavuzzo rafforza il suo ruolo - Milano – Un ticket per la nuova urbanistica milanese. Non una nuova figura, ma due. Nel rebus che riguarda il successore dell’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, dimessosi lunedì a causa dell’inchiesta della Procura, che ha chiesto il suo arresto, il sindaco Giuseppe Sala e il Partito democratico provano a trovare una soluzione definitiva – per ora le deleghe di Tancredi sono state affidate alla vicesindaco Anna Scavuzzo – che possa rilanciare l’amministrazione comunale e gestire la difficile partita sul progetto del nuovo stadio a San Siro, una partita che il centrosinistra ha deciso di rimandare a settembre, dopo la pausa estiva.

Terremoto sull’urbanistica a Milano, Sala resta sindaco Si dimette l’assessore Tancredi, rinviata a settembre la maxi-operazione della vendita di San Siro Vai su X

? Alle 16:30 il sindaco Giuseppe Sala è intervenuto in Consiglio comunale a Milano per affrontare la maxi-inchiesta sull’urbanistica che vede indagati 74 soggetti, compresi lui e l’assessore Tancredi?. Sala ha dichiarato: “Le mie mani sono pulite”, afferman Vai su Facebook

Nuovo assessore all’Urbanistica, Sala lascia la palla al Pd. Che rinvia tutto a settembre; Milano, Sala in Consiglio: Ho le mani pulite. Delega urbanistica alla vicesindaca; Inchiesta urbanistica Milano, per San Siro tutto rimandato a settembre: cosa succede ora.

Nuovo assessore all’Urbanistica, Sala lascia la palla al Pd. Che rinvia tutto a settembre - Ai dem il compito – complicato, date anche le tensioni post inchiesta – di trovare il sostituto ... Segnala ilgiorno.it

Urbanistica, stallo sul nuovo assessore: per superare la crisi ipotesi rimpasto dopo le ferie - Quella lasciata da Tancredi è una poltrona che scotta e in tanti hanno detto no. Segnala milano.repubblica.it