Nuovi luci a led allo stadio | Impianto moderno ed efficiente

Un investimento di oltre 67mila euro per la nuova illuminazione a led delle torri fari allo stadio comunale di Signa e al campo sportivo Puskás del Crocifisso. Ad annunciare la novità sono stati il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, e la vicesindaca Marinella Fossi, che l’hanno presentata insieme al presidente del Signa Calcio 1914, Andrea Ballerini. "Si tratta di un passo decisivo verso una gestione più sostenibile del patrimonio pubblico sportivo – hanno spiegato sindaco e vicesindaca -. Con la sostituzione dei fari allo stadio comunale e al campo del Crocifisso che ha portato all’inserimento della nuova illuminazione a led abbiamo realizzato un intervento concreto che ci consente di offrire a un impianto moderno ed efficiente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovi luci a led allo stadio: "Impianto moderno ed efficiente"

In questa notizia si parla di: stadio - luci - impianto - moderno

Stadio Beltrametti, nuove luci per i campi da rugby e allenamento: ok al progetto esecutivo - Nuove luci per lo stadio Beltrametti, ok dal Comune di Piacenza al progetto esecutivo. Un intervento di efficientamento energetico previsto per il campo da rugby e il campo di allenamento dell’impianto sportivo di Largo Anguissola, utilizzati dal Piacenza Rugby Club, dall’associazione sportiva.

Il Nuovo Comunale entra nel futuro: al via il restyling delle luci allo stadio di Este - Se da un lato l'Este Calcio ha già sistemato i primi due tasselli della sua stagione, conferma del ds Lucchini e mister Pagan, dall'altro lato proseguono senza sosta gli interventi dell’Amministrazione Comunale di Este per la riqualificazione e la sostenibilità degli impianti sportivi cittadini.

Stadio, Biancani in campo: "Luci pronte per giugno. La Vis giocherà in casa. Curve: non ci sono soldi" - Una conferenza fiume per mettere in riga tutti gli argomenti e replicare al presidente Bosco. Il sindaco Biancani, assieme agli assessori Pozzi e Dalla Dora, ha messo in riga tutti gli argomenti, con una premessa: "Siamo aperti, come sempre lo stiamo stati, a un confronto con il presidente Bosco".

Nuovi luci a led allo stadio: Impianto moderno ed efficiente; Nuove luci al Bentegodi. Per l'Hellas inizio di campionato «in esilio»; Il baseball pesarese è in festa. Il diamante di via Marsiglia risplende di nuova luce.

Nuovi luci a led allo stadio: "Impianto moderno ed efficiente" - Il sindaco Fossi: "Così riduciamo i consumi e le emissioni". Da msn.com

La nuova casa granata: ecco il futuro Stadio Arechi, moderno, coperto e multifunzionale - Questa mattina è stato presentato ufficialmente il plastico del nuovo Stadio Arechi, che sarà completamente ristruttu ... Scrive salernonotizie.it