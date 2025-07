Il CT dell’Italia potrebbe essere messo nuovamente in difficoltĂ : dopo Retegui, un altro attaccante azzurro può lasciare la Serie A (Ansa Foto) – SerieAnews La notizia che ha fatto scalpore nell’ultimo periodo riguarda Mateo Retegui, il centravanti della Nazionale italiana che ha lasciato l’Atalanta per approdare in Arabia Saudita, piĂą precisamente all’Al Qadisiah. Un trasferimento che ha sorpreso molti, soprattutto per la cifra che ha seguito l’operazione: 68 milioni di euro per il club bergamasco e un ingaggio da 20 milioni all’anno per il giocatore. 🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - Nuovi guai per Gattuso: dopo Retegui un altro bomber lascia la Serie A