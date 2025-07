Nuove telecamere Ok a 11 progetti

LODI Approvati in Prefettura 11 nuovi progetti di videosorveglianza per rafforzare la sicurezza urbana. È quanto emerso dalla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuta in prefettura, presieduta dal prefetto Enrico Roccatagliata alla presenza dei vertici delle forze dell’ordine. Sono stati approvati i progetti presentati da Borghetto Lodigiano, Casalpusterlengo, Lodi Vecchio, Maleo, Marudo, Massalengo, Sant’Angelo Lodigiano, Santo Stefano Lodigiano, Senna Lodigiana, Somaglia e dall’Unione Nord Lodigiano. Gli interventi prevedono l’installazione di telecamere e dispositivi per la lettura delle targhe nei punti più sensibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuove telecamere . Ok a 11 progetti

