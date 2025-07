Nuove regole per caddy e risciò

Regole per caddy e risciò turistici: ecco le novità dopo la delibera. Lo scorso 8 luglio la giunta comunale ha approvato un nuovo regolamento per limitare l’accesso in centro storico – area Unesco – di caddy, risciò e golf car, pur consentendo l’ingresso controllato di navette turistiche elettriche. Il provvedimento, voluto dagli assessori Jacopo Vicini (Turismo) e Andrea Giorgio (Mobilità), mira a riportare ordine nel cuore cittadino, ridurre il traffico e migliorare la sicurezza. In pratica, l’ingresso dei mezzi atipici che finota affollavano le vie e rendevano particolarmente difficile muoversi sarà vietato nell’area Unesco, con l’eccezione di massimo 24 navette elettriche bianche (otto passeggeri ciascuna), omologate M1 e intestate ad agenzie turistiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nuove regole per caddy e risciò

