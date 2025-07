Nuove regole al Marconi su liquidi pet e bagagli | cosa cambia

NovitĂ in questa estate 2025 per chi si sposta in aereo: cambiano le regole dei controlli di sicurezza e per il trasporto degli animali in cabina, da sabato 26 luglio. Vediamo le modifiche nel dettaglio. I controlli di sicurezzaL'Enac (Ente nazionale aviazione civile) ha deciso di eliminare. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Aeroporto di Bologna e i liquidi in aereo: le nuove regole sui bagagli a mano anche al Marconi - Bologna, 26 giugno 2025 – Parte la rivoluzione dei bagagli a mano  che tocca anche l’aeroporto Marconi di Bologna che da aprile ha iniziato la sostituzione delle vecchie macchine con otto nuovi scanner di tipo “C3” a scansione tridimensionale capaci, quindi, di rilevare automaticamente sostanze pericolose senza bisogno di estrarre o separare liquidi dal trolley.

Liquidi nel bagaglio a mano, le nuove regole - A partire già dal 26 luglio, addio al limite dei 100 millilitri di liquidi per chi viaggia in aereo con un bagaglio a mano. Come scrive money.it

Voli, cosa cambia per chi vola dall'Italia: le nuove regole dai documenti ai liquidi agli animali in cabina - Controlli, liquidi, animali, documenti per l'imbarco: l'estate 2025 sarà caratterizzata da importanti novità per chi decide di spostarsi in aereo. Si legge su ilgazzettino.it