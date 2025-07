Ecco come si presenta la Škoda Epiq 2026, un SUV elettrico compatto che segna la nuova era dello stile Modern Solid introdotto con i recenti concept Škoda. Design ed Esterni. Con i suoi circa 4,10?m di lunghezza, la Epiq si posiziona sotto i modelli Elroq ed Enyaq, portando lo spazio interno di una vettura di segmento superiore in un formato compatto.. Il frontale presenta il pannello Tech?Deck Face in nero lucido che integra sensori ADAS, riprendendo la visual identity del mondo Škoda moderno.. I fari anteriori assumono forma a “T” per le luci diurne, con proiettori principali posizionati più in basso nel paraurti. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Skoda Epiq 2026: come sarà la nuova elettrica entry level