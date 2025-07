Nuova serie cyberpunk di apple tv+ può sostituire il miglior sci-fi cancellato di netflix

Nel panorama delle produzioni di fantascienza, le piattaforme streaming stanno ampliando costantemente il proprio catalogo con nuove serie che si distinguono per originalità e qualità . Una delle novità più attese riguarda l'adattamento di un classico della letteratura cyberpunk, che promette di diventare il nuovo punto di riferimento del genere, sostituendo alcune serie cancellate che hanno lasciato un vuoto nel pubblico appassionato. In questo articolo si analizzano le caratteristiche principali di questa produzione e il suo potenziale impatto sul panorama televisivo. neuromancer come successore di altered carbon.

