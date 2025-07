Nuova sede per lo sportello HERA di Castelnuovo | orari più ampi in uno spazio rinnovato

Lunedì 28 luglio lo sportello Hera di Castelnuovo Rangone aprirà al pubblico per l’ultima volta nei locali in cui attualmente si trova, in via Turati, presso la sede comunale. Da giovedì prossimo, 31 luglio, i clienti Hera saranno accolti al civico 42B di viale Zanasi, in un nuovo locale. 🔗 Leggi su Modenatoday.it