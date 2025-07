Nuova piscina Fiammetta Cambio gestore a gennaio Il Consiglio ha detto sì

"Il Comune di Certaldo ha preso in considerazione il piano della Certaldo Servizi Srl perché vi è incluso il corrispettivo annuo erogato dal Comune per la gestione: sarà di 200mila euro, con un risparmio di circa 150mila euro all’anno rispetto all’attuale gestione. Si prevede quindi un abbattimento dei costi". Il vicesindaco Simone Scardigli ha così presentato in consiglio comunale il cambio di gestione alla guida della nuova piscina Fiammetta, che dovrebbe essere pronta entro i primi giorni del prossimo anno. La gestione dell’attuale struttura rimarrà comunque a cura di Aquatempra sino al prossimo 31 dicembre: la consegna da parte della ditta che sta occupandosi dei lavori dovrebbe avvenire entro il prossimo 30 dicembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

