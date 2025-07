Nuova piazza in città Stanziati 180mila euro

Una nuova piazza in città : 180 mila euro inseriti nella recente variazione al bilancio serviranno per quella che sarà chiamata “piazza del Cassero“, la progettazione che completerà l’intervento avviato con la variante stradale a ridosso delle mura zona Ansa del Tevere. Tra gli interventi che saranno sostenuti con la variazione di assestamento, l’assessore Mauro Mariangeli ha indicato i mutui relativi ai Cva di Titta (50mila euro) e Badiali (90mila), l’edilizia cimiteriale (144mila euro), acquisti di beni e servizi per le scuole (70mila), la manutenzione della viabilità (115 mila euro) e la nuova piazza per 180mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuova piazza in città . Stanziati 180mila euro

