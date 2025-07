Nuova insulina contro il diabete | E’ una vera rivoluzione 52 dosi anziché 365

Forlì, 26 luglio 2025 – Fino a oggi era un gesto quotidiano, spesso vissuto con fatica. Ora basterĂ una sola volta a settimana. L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha approvato l’uso dell’insulina settimanale per le persone con diabete. La dottoressa Silvia Acquati, direttrice facente funzioni del servizio di Endocrinologia e Malattie metaboliche Romagna, spiega cosa cambierĂ con l’introduzione del nuovo medicinale. Acquati, può spiegare come funziona il trattamento? “L’insulina settimanale viene somministrata una volta ogni 7 giorni tramite un’iniezione sottocutanea e sostituisce quella quotidiana: si passerĂ quindi dalle attuali 365 iniezioni annuali a sole 52. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuova insulina contro il diabete: “E’ una vera rivoluzione, 52 dosi anzichĂ© 365”

